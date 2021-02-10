Санкт-Петербург, , 10:07 — REGNUM В Санкт-Петербурге от COVID-19 скончался основатель сетей частных клиник «Скандинавия» и «АВА-Петер» Глеб Михайлик. Об этом сообщил директор коммерческой скорой помощи «Корис» Лев Авербах.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация набирает обороты — все новости»

Глеба Михайлика не стало на 60-м году жизни в Боткинской инфекционной больнице, куда он был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

«Михайлик Глеб Владимирович. Ковид. Больница Боткина. Соболезнования близким», — написал на своей личной странице Авербах.

Глеб Михайлик с 1996 по 2001 год — генеральный директор клиники репродукции человека «АВА-ПЕТЕР». А с 2001 по 2018 год был гендиректором сети семейных платных клиник «Скандинавия». После продажи этого бизнеса он занялся созданием сети гериатрических центров «Наша забота» в Петербурге.

Читайте ранее в этом сюжете: Смертность от COVID-19 в Петербурге выросла в полтора раза