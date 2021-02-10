Хабаровск, , 10:00 — REGNUM В Хабаровске 10 февраля чествуют участницу Великой Отечественной войны Марию Степановну Сафронову — ей исполнилось 100 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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Ветерану мэр Хабаровска Сергей Кравчук передал поздравление от президента РФ Владимира Путина.

Юбилей Мария Сафронова отметила вместе с дочерьми, внуками и правнуками.

«Сегодня я счастлива! Моя жизнь удалась, рядом со мной всегда любимая семья. Я полна энергии и почивать на диване в ближайшие годы не собираюсь», — сказала именинница.

Она родилась в посёлке Уссерта Кемеровской области. Участвовала в боевых действиях с августа по сентябрь 1945 года на Дальневосточном фронте в составе 96-го отдельного батальона связи. В 46-м переехала в Хабаровск, где работала в штабе Восточного военного округа секретарем-машинисткой.

Награждена орденом Славы III степени, медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Японией». За многолетний труд ей присвоено звание «Ветеран труда».

Как сообщало ИА REGNUM, жительнице Железногорска (Красноярский край), ветерану Великой Отечественной войны Марии Бондарчук 17 января исполнилось 100 лет.