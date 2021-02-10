Берлин, , 09:54 — REGNUM За минувшие 24 часа на территории Германии было выявлено 8072 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 февраля сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

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По данным института, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 2 299 996.

Также сообщается, что за это же время в Германии от COVID-19 скончались 813 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 62 969.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 2,073 млн человек вылечились от нового заболевания.

Кроме этого, указывается что в наибольшей степени от коронавируса пострадали федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия (502 766 заразившихся), Бавария (415 276) и Баден-Вюртемберг (302 110).

Отметим, днем ранее в Германии за сутки было выявлено 3379 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.