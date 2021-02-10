Москва, , 09:47 — REGNUM На фоне массового прихода в мессенджер Telegram новой аудитории стоит ожидать повышенной активизации мошенников, предупредили в Роскачестве.

По словам замруководителя организации Ильи Лоевского, для безопасного использования мессенджера необходимо знать основы цифровой безопасности.

Он уточнил, что за свою цифровую безопасность отвечает каждый пользователь лично, а не онлайн-сервис.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт движения «Сильная Россия» по кибербезопасности, IT-специалист Алексей Курочкин заявил, что боты в мессенджере Telegram помогают не только простым гражданам, но и мошенникам, однако информации о разоблачении преступных схем правоохранителями в СМИ практически нет.

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