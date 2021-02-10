Москва, , 09:45 — REGNUM Россия и Тунис ведут переговоры относительно поставок вакцины от COVID-19. Об этом РИА Новости заявил посол РФ в Тунисе Сергей Николаев.

Российская вакцина от коронавируса Министерство здравоохранения России

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"Итогом нашей совместной работы стал вердикт минздрава Туниса, разрешивший 30 января её [вакцины] применение на национальной территории», — сказал Николаев.

По его словам, стороны ведут переговоры о поставках «Спутника V» «в как можно более сжатые сроки».

Николаев отметил, что в Тунисе с пристальным вниманием изучали вопрос по достижениям российских учёных в борьбе с пандемией коронавируса.

Дипломат отметил высокий профессионализм врачей и учёных Туниса, которые оценили эффективность российской вакцины.