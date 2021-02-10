Сухум, , 09:48 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Абхазии значительно улучшилась, но угроза пандемии сохранилась, поэтому основные карантинные ограничения в стране нужно сохранить. Такое заявление, как передает агентство «Апсныпресс», сделал временно исполняющий обязанности премьер-министра страны Владимир Делба на совещании с членами правительства.

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Делба отметил, что распоряжение президента Абхазии Аслана Бжании об ограничительных мерах в рамках профилактики пандемии прекращает действовать 10 февраля, но его нужно продлить.

«Большая часть ограничительных мер естественно сохранится, это позволит нам мобилизоваться и осуществлять усиленный контроль, мониторинг ситуации и предлагать отдельные дополнительные меры», — сказал Делба.

Он добавил, что часть ограничений в скором времени можно будет снять. Координационный штаб предложил возобновить обучение в младших классах школы, открыть детские сады, а также разрешить открыться учреждениям культуры. Кафе и ресторанам можно будет разрешить открыть для посетителей залы на открытом воздухе, а также оказывать услуги с помощью службы доставки.

Как сообщало ИА REGNUM, за время пандемии в Абхазии выявили 11 869 случаев заражений коронавирусом, в том числе 51 — за последние сутки.

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