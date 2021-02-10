Киев, 10 февраля 2021, 09:43 — REGNUM За минувшие сутки на Украине подтвердили 3409 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 10 февраля пресс-служба министерства здравоохранения Украины.
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Как сообщается, за сутки в стране госпитализировали 2046 человек, 163 пациента скончались из-за последствий заражения коронавирусом.
Наибольшее число заражений выявлено в Ивано-Франковской области и в Киеве — 410 и 297 случаев соответственно.
За всё время пандемии на Украине подтвердили 1 млн 253 055 случаев заражения, из них 23 934 случая завершились летальным исходом.
Напомним, сутками ранее число выявленных случаев заражения достигло 2656.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Еврокомиссии Валдис Домбровскис пообещал помочь Украине преодолеть скептицизм в отношении вакцин от COVID-19, вызванный «российской дезинформацией».
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