Сеул, , 10:04 — REGNUM В 2020 году в Южной Корее 27 423 мужчины взяли отпуск по уходу за ребёнком, что на 23% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства труда.

Согласно опубликованным данным, в прошлом году на долю мужчин, взявших отпуск по уходу за ребенком, пришлось 24,5%.

Известно, что в 2017 году на долю мужчин приходилось 13,4%, в 2018 году — 17,8%, в 2019 году — 21,2%.

Как отметили в министерстве, рост показателя связан с изменением понятия родительской заботы, а также внедрении системы бонусов на предприятиях.

По итогам 2020 года отпуск по уходу за ребенком в Южной Корее взяли 112 040 человек, что на 6,5% больше, чем в 2019 году.

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