Томск, , 09:34 — REGNUM В томский аэропорт «Богашёво» в день гражданской авиации 9 февраля прибыл на постоянное базирование новый самолёт L-410. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 февраля в администрации Томской области.

Новое воздушное судно авиакомпании «СиЛА» прибыло из Екатеринбурга. Самолёт оснащён двумя турбовинтовыми двигателями GE H80−200 и предназначен для перевозки 19 пассажиров. На новом авиасудне авиакомпания будет осуществлять рейсы из Томска в Хакасию, Алтайский край, Кемеровскую область, а также по области. Запланированы и чартерные рейсы.

Новый L-410 UVP E20 — улучшенная версия самолётов L-410. Максимальная дальность полёта — 1100 км.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2021 года запланирован запуск регулярных рейсов из двух городов Дальнего Востока в центральную Россию и курортные города страны.

Читайте также: С Дальнего Востока увеличат число авиарейсов в Москву и Сочи