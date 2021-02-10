Москва, , 09:34 — REGNUM Банковскую карту после разговора с мошенниками необходимо блокировать в двух случаях: если владелец сам сообщил злоумышленникам данные, а также если ещё до звонка мошенников пришло сообщение с кодом подтверждения на списывание денег. Об этом сообщили опрошенные РИА Новости эксперты.

По словам экспертов, если пришло СМС-сообщение на списывание денег, а потом звонят мошенники для получения кода подтверждения, необходимо незамедлительно блокировать карту, поскольку «злоумышленники узнали информацию по карте, в том числе номер и CVV-код».

Кроме того, банковскую карту необходимо блокировать, если владелец сам в разговоре с мошенниками раскрыл какие-либо данные. Эксперты рекомендуют в случае подозрения на утечку своих данных сменить пароли в мобильном приложении банка на всех устройствах.

Как сообщало ИА REGNUM, в России начнут блокировать сотовую связь в местах лишения свободы и в СИЗО. Соответствующий законопроект в сентябре 2020 года в первом чтении приняла Госдума РФ. Так, операторы мобильной связи будут обязаны прекращать оказание услуг по тем абонентским номерам, с которых осужденные, находящиеся в исправительных учреждениях, или лица, содержащиеся в следственных изоляторах, осуществляют противоправную деятельность.

Читайте также: Банк России: телефонные мошенники стали представляться сотрудниками МВД