Екатеринбург, , 09:22 — REGNUM В Свердловской области продолжило снижаться число внебольничных пневмоний, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Всего с 1 по 7 февраля 2021 года зарегистрировано 1853 таких случая. Падение составило 11,37% по сравнению с концом января.

Впрочем, есть и неблагополучные муниципалитеты, где показатели заболеваемости выше среднеобластных в полтора раза и более. Это Верхний Тагил, Артёмовский ГО, Нижнесергинский МР, Белоярский ГО, Каменский ГО, Алапаевский район, Красноуральск, Алапаевск и Богданович.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе за указанный период на 5% выросла заболеваемость ОРВИ. А количество вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом постепенно уменьшается.