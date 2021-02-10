Саратов, , 09:24 — REGNUM В Саратовской области число носителей коронавирусной инфекции по состоянию на 10 февраля достигло 45,6 тыс. человек, за сутки инфицированы 244 жителя. Минувшим днем заболели 242 человека. Выздоровел с начала пандемии 40 371 пациент, или 88,5%, за сутки — 272 человека. Всего скончались 582 жителя, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Лидирует по числу новых выявленных случаев снова Саратов — 102 заболевших, в Энгельсском районе — 37 человек, 22 — в Балаковском, остальные — в других муниципалитетах области. Среди лиц старше 60 лет зарегистрировано 106 пациентов, по 45 заболевших — в возрастных группах от 40 до 49 лет и от 50 до 59 лет, еще 35 человек — от 30 до 39 лет, пятеро — несовершеннолетние. Накануне среди детей инфекцию выявили у 15 человек.

В лабораториях на сегодняшний день проведено более 1 117 тыс. исследований, за сутки — свыше 4,2 тыс. тестов.

ИА REGNUM напоминает, в связи с положительной динамикой по количеству госпитализированных пациентов с коронавирусом в Саратове закрывают несколько госпиталей, перепрофилированных ранее в ковидные. Так, с 15 февраля закрывается госпиталь СГМУ (Саратовского государственного медицинского университета) на базе больницы им. Миротворцева. К плановой работе с 9 февраля вернулась пятая городская клиническая больница.

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