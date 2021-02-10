Частинский район, Пермский край, , 09:09 — REGNUM В Частинском районе Пермского края педагог пожаловалась на нарушение трудовых прав. Претензия касалась выплаты за классное руководства, сообщает краевая прокуратура.

Проверка, проведенная по жалобе работника Ножовской школы-интерната, подтвердила информацию, изложенную в заявлении педагога. Установлено, что выплата за классное руководство в сентябре и октябре 2020 года включалась в состав заработной платы педагогических работников, не превышающей размера минимальной оплаты труда, что явилось нарушением.

В прокуратуре подчеркнули, что выплата должна начисляться педагогам дополнительно сверх установленного размера МРОТ. Директору образовательного учреждения внесено представление. По итогам его рассмотрения трем учителям сделан перерасчет и доначислена сумма надбавки.

Напомним, с сентября 2020 года учителям, занимающим должности классных руководителей, положена федеральная доплата за классное руководство в размере 5 тыс. рублей ежемесячно.