Красноярск, , 09:00 — REGNUM Медики фиксируют высокий спрос на вакцинацию от COVID-19 среди жителей Красноярска. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 февраля в краевом правительстве.

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Красноярский губернатор Александр Усс проверил, как организована вакцинация в медучреждении на улице Северо-Енисейская в краевом центре. Врачи поликлиники сообщили о высоком спросе на вакцинацию. По их словам, чаще всего на прививку записываются люди, находящиеся в группе риска. Также прививка востребована среди красноярцев, чья работа предполагает широкий круг общения.

«Могу сказать, что старт кампании проходит успешно, но расслабляться нельзя. Впереди огромная работа. Мы должны привить 60% от общей численности жителей региона», — отметил Усс.

Добавим, к 10 февраля Красноярский край получил более 41 тысячи доз вакцины от коронавируса. В ближайшее время ожидается поставка в 30 тысяч доз.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 февраля в Красноярском крае было выявлено 58 976 носителей коронавируса, выздоровели 54 245 человек.

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