Кызыл, , 08:59 — REGNUM В Туве по ситуации на 9 февраля от коронавируса привиты около 3,5 тыс. человек. По словам главы республики Шолбана Кара-оола, это в основном учителя, медики и другие, передали ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Между тем, на портале госуслуг в очереди на вакцинацию стоят 108 человек.

«Им также надо предоставить возможность вакцинироваться», — отметил глава.

В связи с этим он поручил всем службам, обеспечивающим добровольную вакцинацию быть в рабочем совещании и не отключать телефоны. Кара-оол также призвал подчинённых не расслабляться из-за снижения заболеваемости.

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