Пермь, , 08:58 — REGNUM В Перми местный житель предстанет перед судом за крупное мошенничество, сообщает СУ СКР по Пермскому краю. Расследование уголовного дела завершилось и материалы переданы в судебную инстанцию.

По данным следствия, в 2017 году мужчина вместе с соучастником преступления представили в службу судебных приставов фиктивные документы, на основании которых были возбуждены исполнительные производства о якобы имевшейся задолженности по заработной плате перед физлицами. В результате финансовые средства были списаны с расчетных счетов коммерческих организаций, перечислены на банковские карты, подконтрольные соучастникам преступления, и обналичены.

Ущерб, нанесённый трём компаниям, оценивается в более чем 5,1 млн рублей. В отношении второго злоумышленника расследование уголовного дела продолжается.