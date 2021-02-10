Ижевск, , 08:57 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 10 февраля выявили 97 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 96 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 26 613 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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В числе новых носителей коронавируса — четверо детей в возрасте до 14 лет и 20 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписан 101 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 23 213 человек. 348 жителей Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки умер один житель республики, накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 3052 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 февраля в Удмуртии получили прививки от коронавируса 10 027 человек. В числе привитых — более 4 тыс. граждан старше 60 лет. Полностью завершили вакцинацию двумя компонентами препарата 986 жителей Удмуртии.