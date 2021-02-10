Саратов, , 08:59 — REGNUM В связи с положительной динамикой по количеству госпитализированных пациентов с коронавирусом в Саратове закрывают несколько госпиталей, перепрофилированных ранее в ковидные. Об этом сообщил министр здравоохранения Олег Костин.

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По словам главы ведомства, ситуация позволяет уменьшить число коек для ковидных пациентов. Так, с 15 февраля закрывается госпиталь СГМУ (Саратовского государственного медицинского университета) на базе больницы им. Миротворцева. К плановой работе с 9 февраля вернулась пятая городская клиническая больница.

ИА REGNUM ранее сообщало, на конец января число коек с кислородной поддержкой для лечения пациентов с COVID-19 сохраняли в саратовских больницах. Свободными тогда оставались 20% коечного фонда. В случае острой необходимости учреждения вновь готовы вернуться к борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

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