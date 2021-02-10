Екатеринбург, , 08:57 — REGNUM В Свердловской области вновь увеличилось число еженедельно выявляемых случаев ОРВИ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, за пятую календарную неделю 2021 года (1−7 февраля) зафиксировано 31 027 случаев ОРВИ. Это выше уровня четвёртой недели на 5%.

Эпидпорог по совокупному населению превышен на 5,7%. Хуже всего обстановка — в четырёх муниципалитетах: в Богдановиче, а также в Туринском, Режевском и Талицком ГО.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля показатели заболеваемости ОРВИ в регионе тоже показали рост. А прирост новых выявляемых случаев заражения коронавирусом, напротив, уменьшается.

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