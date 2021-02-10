Кемерово, , 08:51 — REGNUM В Кемеровской области, по данным оперативного штаба на утро сегодня, 10 февраля, за прошедшие сутки выявлен 91 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 92 случая, 8 февраля — 97 случаев.

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"Новокузнецк — 22, Кемерово — 20, Междуреченск — десять, Мыски — шесть, Белово — пять, Осинники — пять, Таштагольский МР — пять, Калтан — три, Анжеро-Судженск — два, Ленинск-Кузнецкий — два, Промышленновский МО — два, Топкинский МО — два, Яйский МО — два, Полысаево — один, Прокопьевск — один, Кемеровский МО — один, Ленинск-Кузнецкий МО — один, Яшкинский МО — один», — говорится в оперативном сообщении. За это же время 142 пациента выздоровели, двое скончались.

Всего в Кузбассе выявлено 30 408 случаев заражения коронавирусом, 29 009 человек выздоровели, 540 пациентов скончались, медицинскую помощь получают 859 кузбассовцев с диагнозом COVID-19.