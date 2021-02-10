Токио, , 08:52 — REGNUM Решение о начале массовой вакцинации от COVID-19 жителей Японии в середине следующей недели приняли власти данной страны. Об этом 10 февраля сообщил японский премьер-министр Ёсихидэ Суга, его слова приводит газета Yomiuri.

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"Вакцинация начнется в середине следующей недели», — сказал он.

При этом известно, что прививки от COVID-19 в Японии будут делать в несколько этапов и на первом будут вакцинированы около 4 млн медицинских и социальных работников, на втором — примерно 36 млн человек старше 65 лет, после этого — 8,2 млн граждан страны с хроническими заболеваниями, и к маю текущего года — все остальные жители.

Отметим, в настоящее время на территории Японии за все время пандемии выявлено в общей сложности свыше 408 тыс. носителей коронавируса.