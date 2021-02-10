Москва, , 08:49 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил дипломатических работников с профессиональным праздником. Сообщение об этом опубликовано 10 февраля на сайте МИД.

Он отметил, что перед дипломатической службой по-прежнему стоят ответственные задачи. Это формирование благоприятных внешних условий для поступательного социально-экономического развития России, поддержание стратегического равновесия, безопасности и стабильности в мировых делах.

На повестке дня, добавил Лавров, остаётся дальнейшая работа по обустройству «евразийского дома», гармонизации развивающихся на континенте интеграционных процессов. Пристальное внимание по-прежнему направлено на упрочение основ межгосударственного общения, помощь в урегулировании кризисов и конфликтов, обеспечение стратегической стабильности.

Напомним, День дипломатического работника учредили в России в 2002 году. Его отмечают 10 февраля в связи с наиболее ранним упоминанием первого российского внешнеполитического ведомства — Посольского приказа. На этот день 1549 года приходится первое упоминание о нём.

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