Кызыл, , 08:38 — REGNUM В Туве возбуждены уголовные дела в отношении заместителей руководителя регионального управления налоговой службы, а также заместителей начальника межрайонной инспекции ФНС №1. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, их подозревают в превышении своих полномочий.

По данным следствия, летом 2020 года директор компании «Дизель» подал декларации по НДС за первые два квартала года с исчислением суммы налога, подлежащего возмещению. В январе 2021 года заместители руководителя УФНС подписали незаконные решения о возврате фирме 22 млн рублей из бюджета.

То же самое проделали заместители начальника межрайонной инспекции в апреле и ноябре 2020 года. Благодаря их подписи, по версии следствия, компании «Дизель» вернули из бюджета более 20 млн рублей за первые два квартала 2019 года.

Как отмечается, преступление раскрыли сотрудники ФСБ и управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД республики. Расследование уголовного дела продолжается. К 9 февраля проведено 18 обысков, следователи изъяли документацию и компьютеры.