Екатеринбург, , 08:37 — REGNUM «Пропавшая» на перевале Дятлова в Свердловской области группа туристов из Москвы находится в Екатеринбурге и готовится к вылету в столицу. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Ранее информация о пропаже тургруппы прошла в ряде СМИ. МЧС проверило эту информацию и выяснило, что всего на перевале находится три группы. Все они зарегистрированы.

Что касается «пропавшей» группы из восьми человек, то она не была зарегистрирована в МЧС. В ведомстве напоминают, что, по законодательству, туристы должны информировать службы МЧС России о своём путешествии за десять дней до его начала.