Махачкала, , 08:36 — REGNUM В Дагестане привиты от коронавируса уже более 3 тыс. жителей. Наиболее активно идет вакцинация в Ботлихском, Левашинском и Табасаранском районах, а также в городах Избербаш и Кизляр. Информация об этом прозвучала в ходе заседания оперативного штаба с участием врио главы региона Сергея Меликова.

По его мнению, активность в ходе вакцинации в ряде районов связана с хорошим управлением процессом со стороны местных органов власти.

«Вероятно, там руководство муниципалитетов ответственно подошло к делу, смогло убедить граждан в необходимости вакцинации, сформировав доверие к ее эффективности, в том числе и на личном примере. <…> Рассчитываю, что главы Ахтынского, Агульского, Сергокалинского, Тляратинского и некоторых других районов сделают все, чтобы ситуация в этой части выправлялась и не была такой разбалансированной, как сегодня», — приводит слова Меликова его пресс-служба.

Он также потребовал, чтобы не было допущено перегибов, так как вакцинация — дело добровольное и тут места для соревнования нет.

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Напомним, в Дагестане создано 54 пункта вакцинации, в том числе мобильные. Активно принимают участие в прививочной кампании против коронавируса чиновники, представители духовенства.