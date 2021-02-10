Москва, , 08:38 — REGNUM Сильный и продолжительный снегопад начнется в столице России 11 февраля, на протяжении трех дней выпадет около 25−30 мм осадков. Об этом 10 февраля сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«Мощный снегопад начнется во второй половине дня четверга и продлится до 13−14 февраля», — приводит его слова ТАСС.

Также Вильфанд уточнил, что снегопад будет продолжаться без перерывов, объем выпавшего снега «будет огромен» и это станет «настоящим снежным коллапсом», какового в Москве не было в течение нескольких лет.

«В 2018 году с 3 по 5 февраля была похожая ситуация — за три дня выпало больше 45 мм осадков», — добавил синоптик.

При этом он отметил, что за время нынешнего снегопада ожидается увеличение снежного покрова до 50−55 см, при этом рекордная высота снежного покрова для дня 14 февраля в столице РФ — 60 см.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что в среду, 10 февраля, в Москве будет облачно с прояснениями, небольшой снег, местами гололедица. Температура воздуха — −12… −10 °C.