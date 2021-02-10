Сорочинск, Оренбургская область, , 08:33 — REGNUM В Оренбургской области по результатам обследования участка федеральной трассы М-5 «Урал» (подъезд к Оренбургу), проходящей по территории Сорочинского городского округа, возбуждено административное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По данным полиции, на дороге выявлены выбоины, превышающие допустимые значения. «В адрес хозяйствующего субъекта выдано предписание с предложением по устранению выявленных недостатков. По окончании административного расследования будет принято процессуальное решение», — отметили в полицейском ведомстве.

Административное дело возбуждено по ч. 1 ст .12.34 КоАП РФ («Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо непринятие мер по своевременному устранению помех в дорожном движении, по осуществлению временного ограничения или прекращения движения транспортных средств на отдельных участках дорог в случаях, если пользование такими участками угрожает безопасности дорожного движения»).

Напомним, в 2020 году прокуратура внесла представление губернатору в связи с выявленными нарушениями законодательства в сфере дорожного хозяйства. В частности, серьезные недостатки зафиксированы при организации на территории региона весового и габаритного контроля транспортных средств. На трассах, где отсутствуют пункты весогабаритного контроля, отмечено передвижение значительного количества тяжеловесных автомобилей.

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