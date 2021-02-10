Тбилиси, , 08:33 — REGNUM 51 новый случай заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 9 февраля. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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«За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 411 человек, диагноз COVID-19 подтверждён у 51 из них», — сообщили в штабе.

Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 181 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 25 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 11 869 носителей SARS-CoV-2. Из них 10 867 победили инфекцию. За это время в стране скончались 184 пациента с диагнозом COVID-19.

В течение 8 февраля в стране выявили 18 новых носителей SARS-CoV-2 в результате 298 исследований.

Стоит отметить, что временно исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Владимир Делба накануне распорядился начать смягчение карантинных ограничений в республике. Планируется разрешить открыться учреждениям культуры. Кафе и ресторанам можно будет открыть для посетителей залы на открытом воздухе, а также оказывать услуги с помощью службы доставки.

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