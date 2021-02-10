Вашингтон, , 08:19 — REGNUM Возможность отправки американского астронавта на Международную космическую станцию на российской ракете «Союз» не стали исключать в Национальном агентстве по аэронавтике и исследованию космических пространств (NASA, США). Об этом говорится в распространённом 10 февраля сообщении агентства.

Там отметили, что для отправки следующего экипажа планируют использовать собственные корабли Crew Dragon или Boeing Starliner. Однако, при необходимости и соответствующей возможности, воспользуются предложением российской стороны.

«Мы надеемся, что сможем и дальше максимально использовать международную станцию и минимизировать любой риск с американским астронавтом, отправив его весной на корабле «Союз», — сказала исполняющий обязанности директора МКС в штаб-квартире NASA Робин Гейтенс.

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