Токио, , 08:19 — REGNUM Правительство Японии решило ввести штраф до 300 тыс. иен (почти $2,9 тыс.) за попытки подкармливать диких животных и птиц. Об этом 10 февраля сообщает информационное агентство Kyodo.

Предполагается, что новая норма, включённая в проект пересмотра законодательства о природных парках и заповедниках, будет утверждена на заседании правительства в начале марта.

Инициатором введения штрафов выступило Министерство охраны окружающей среды Японии. Его эксперты считают, что при кормлении диких животных человеком нарушается существующий между ними естественный барьер, что провоцирует создание опасных ситуаций. Животные начинают приходить в населённые пункты, иногда нападая на людей.

Прежде всего запрет на предоставление корма будет распространяться на медведей, лисиц и диких обезьян. В первую очередь власти страны обеспокоены ситуацией с медведями — только в национальном парке Сирэтоко (остров Хоккайдо) в период с 2017 по 2020 год было зафиксировано 355 случаев их появления вблизи населённых пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, в один из домов частного сектора в польском Вроцлаве из находящегося рядом леса вбежал дикий кабан. Животное напало на хозяйку дома, которая получила травмы и находится в больнице.

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