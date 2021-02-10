Ханты-Мансийск, , 08:16 — REGNUM В Югре за сутки обнаружили 93 новых случая заражений коронавирусом. Об этом 10 февраля сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 138 случаев.

С начала пандемии на 10 февраля в Югре зафиксировано 49 149 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 46 527 человек, скончался 694 пациентов с COVID-19 (на два человека больше, чем днём ранее).