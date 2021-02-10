Горно-Алтайск, , 08:14 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки выявлен 41 новый случай заражения коронавирусом. В числе заразившихся шесть детей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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"Коронавирус подтвердился у 17 жителей города Горно-Алтайска, у девяти жителей Майминского района, у семи жителей Усть-Канского района, у трёх жителей Улаганского района, у двух жителей Чойского района, у одного жителя Онгудайского района, у одного жителя Усть-Коксинского района, у одного жителя Чемальского района», — отметили в штабе.

Таким образом, всего за время пандемии в регионе подтверждено 15 798 случаев заражения, треть из которых зарегистрированы в Горно-Алтайске. Выздоровели к настоящему времени 15 239 человек, в том числе 40 за последние сутки. Жертвами COVID-19, а также осложнений на его фоне, стали 184 человека.

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