Уфа, , 08:15 — REGNUM Свыше 700 единиц игрового оборудования намерены уничтожить в Уфе. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Сообщается, что сотрудники прокуратуры провели проверку после изъятия полицейскими 739 единиц игрового оборудования из клубов, собственники которых установлены не были.

Так как никто, так и не заявил о своих правах на него, прокуратура потребовала через суд признать изъятое оборудование бесхозяйными, а также обратить его в собственность государства и уничтожить.

Орджоникидзевский районный суд Уфы согласился с требованиями прокуратуры и удовлетворил их. Сотрудники надзорного ведомства взяли на контроль реальное исполнение решения.

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