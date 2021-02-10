Москва, , 08:11 — REGNUM На жилых домах в Москве в 2021 году установят мемориальные доски пяти героям Советского Союза — летчикам, военачальникам, участникам Великой Отечественной войны, сообщается на портале мэра столицы.

Мемориальные доски будут установлены Николаю Челнокову, Алексею Леонову, Владимире Касатонову, Федору Акулишнине и Ивану Злыденному на фасадах домов, где они жили и работали.

Также в этом году появятся памятные доски народному артисту СССР Юрию Никулину, советскому композитору Аркадию Островскому и министру газовой промышленности СССР Василию Динкову.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года в столице открыли мемориальную доску бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову.

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