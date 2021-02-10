Нур-Султан, , 08:09 — REGNUM За истекшие сутки на территории Казахстана было выявлено 1053 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 февраля сообщает минздрав страны.

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По данным ведомства, в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 197 033.

Также сообщается, что за это же время в Казахстане 12 пациентов скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 2613.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 179 277 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Казахстане за сутки было выявлено 918 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.