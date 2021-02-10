Оренбург, , 07:48 — REGNUM В Оренбурге после того, как в эфире федерального телеканала вышла программа о нерадивой 16-летней матери, СУ СКР по региону инициировало доследственную проверку. «Учитывая, что мер к обеспечению для ребенка безопасных условий до настоящего времени не принято, руководителем следственного управления поручено в рамках проверки дать процессуальную оценку действиям работников органов системы профилактики», — отметил старший помощник руководителя СУ СКР по Оренбуржью Радик Галимов.

На федеральном телеканале была распространена информация о том, что 16-летняя оренбурженка воспитывает восьмимесячную дочь. Приведены свидетельства, что ребенок находится в условиях, представляющих угрозу его жизни и здоровью. Отец ребенка с семьей не проживает, ранее привлекался к уголовной ответственности. Мать состоит на специализированном учете, а бабушка, с которой грудной ребенок регулярно остается в квартире, страдает от алкоголизма, в том числе сопровождающегося наличием расстройства мышления.

Стоит отметить, что неблагополучие оренбургских семей не первый раз получает федеральную огласку. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020 году скандал возник вокруг многодетной семьи, проживавшей в Домбаровском районе. Широкий резонанс получила история с варварским изъятием маленьких детей, когда матери заковали руки в наручники.

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