Абакан, , 07:46 — REGNUM За сутки в Хакасии коронавирус выявлен у 28 человек, за весь период пандемии — у 20 857 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 февраля в правительстве республики.

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Выздоровели 37 пациентов. За весь период в Хакасии выздоровел 19 451 человек.

Лечение в стационарах проходят 258 человек. 55 пациентов с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии, пятеро — на ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля в Хакасии было выявлено 33 носителя коронавируса, выздоровели 64 человека.

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