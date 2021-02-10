Мбабане, , 07:45 — REGNUM Близкое соседство с ЮАР побудило власти королевства Эсватини, ранее известного как Свазиленд, отказаться от вакцинации против COVID-19 препаратом британско-шведской фармкомпании AstraZeneca. Об этом заявила министр здравоохранения государства Лиззи Нкоси, 9 февраля сообщает агентство Reuters.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения и надежда на вакцинацию — все новости»

Чиновник пояснила, что эта вакцина показала меньшую эффективность в борьбе с недавно выявленным южноафриканским штаммом коронавируса SARS-CoV-2. Нкоси допустила, что эта разновидность вируса могла уже распространиться по территории Эсватини.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля власти ЮАР отложили вакцинацию населения от COVID-19 препаратом AstraZeneca. Кампания должна была стартовать 10 февраля.

Читайте ранее в этом сюжете: В Эсватини зафиксировали резкий рост числа смертей от COVID-19