Сеул, , 07:40 — REGNUM От поведения жителей Южной Кореи в период празднования Нового года по Лунному календарю будет зависеть эпидемиологическая обстановка по коронавирусной инфекции в стране, заявил премьер-министр республики Чон Се Гюн в ходе пресс-конференции.

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«Новый год по Лунному календарю, который начнется уже завтра, является важной развилкой для COVID-19. Третья волна заболеваемости может закончиться, или же ее слабые очаги вновь разгорятся», — заявил он.

По его словам, от поведения жителей страны и их готовности соблюдать санитарные требования будет зависеть дальнейшее развитие ситуации с пандемией в Южной Корее. Отметим, что в период новогодних праздников жители активно перемещаются по стране, чтобы навестить своих родных и близких.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в Южной Корее с начала пандемии выявили 81 930 случаев заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в республике скончались 1486 человек.

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