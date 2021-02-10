Веллингтон, , 07:28 — REGNUM В Новой Зеландии за минувшие сутки выявили трех носителей коронавируса нового типа, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

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Сообщается, что все инфицированные прибыли в страну из-за границы. Случаев локального распространения инфекции в Новой Зеландии не фиксировалось. Отмечается, что зараженные прибыли из Германии, Танзании и Объединенных Арабских Эмиратов, сейчас они находятся на карантине в Окленде.

В настоящее время в Новой Зеландии числится 59 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране выявили 1968 носителей SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Новой Зеландии одобрило использование препарата от Pfizer для вакцинации населения против коронавирусной инфекции. Первыми прививки получат работники таможенных и пограничных служб, сотрудники карантинных учреждений и силовики.

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