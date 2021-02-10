Красноярск, , 07:38 — REGNUM В Красноярске наркополицейские при поддержке спецназа изъяли из оборота крупную партию наркотиков — более 3,5 кг героина. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Полицейские смогли установить участников этнической преступной группы — двух мужчин (житель Красноярска и уроженец Таджикистана), которые проживали в арендованных квартирах и «осуществляли сбыт героина бесконтактным способом путём закладок».

В ходе спецоперации, проведённой сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром», подозреваемые были задержаны.

«Во время обысков в квартирах злоумышленников полицейские обнаружили и изъяли вещество жёлтого цвета, электронные весы, многочисленные сотовые телефоны. Проведённая экспертиза показала, что изъятые вещества у участников этнической организованной группы являются героином массой более 3,5 кг. По предварительной оценке, его стоимость на чёрном рынке могла превысить свыше 10 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время устанавливаются другие участники организованной группы и канал поставки наркотиков на территорию региона.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотического средства в особо крупном размере»). Им грозит наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге задержали передвигавшуюся на автомобиле семейную пару, которая перевозила наркотические вещества в одежде своего четырёхлетнего сына.

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