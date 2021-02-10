Токио, , 07:12 — REGNUM Вакцинация против коронавирусной инфекции в Японии начнется в ближайшую неделю, заявил премьер-министр страны Ёсихидэ Суга в ходе заседания правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения и надежда на вакцинацию – все новости»

По его словам, массовая вакцинация населения начнется «в середине следующей недели». Ранее Суга заявлял, что прививочная кампания против COVID-19 начнется в середине февраля.

Напомним, 9 февраля глава минздрава Японии Тамура Норихиса заявил, что вакцинации подвергнется меньше людей, чем планировалось изначально. По его словам, в стране не хватит специальных шприцов, способных забрать последнюю дозу препарата от Pfizer из ампулы.

Он отметил, что изначально власти Японии намеревались привить 72 млн человек из расчета одной ампулы на шесть прививок. Однако из-за нехватки нужных шприцов это число пришлось снизить до 60 млн человек.