Абакан, , 07:07 — REGNUM Ветер принесёт в Хакасию резкий холод, сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

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По данным синоптиков, 10−12 февраля ночная температура может опуститься ниже — 33 °C.

Население просят соблюдать меры безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшее время в Хакасии ожидается сильный ветер.

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