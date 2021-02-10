Женева, Швейцария, , 06:27 — REGNUM Несмотря на общее снижение числа новых случаев заболевания COVID-19, в мире сохраняется угроза распространения коронавируса с новыми штаммами — «британским», «южноафриканским» и «бразильским/японским», сообщили 9 февраля в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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Обеспокоенность экспертов вызывает появление мутировавших вариантов коронавируса в нескольких десятках стран. Так, «британский» штамм обнаружен уже в 86 странах, «южноафриканский» в 44 странах, а «бразильский/японский» штамм — в 15.

При этом общее число подтверждённых случаев заражения снижается во всём мире четвертную неделю подряд.

«На прошлой неделе было 3,1 миллиона новых случаев, что на 17% меньше, чем неделей ранее», — говорится в сообщении.

В мире, по данным ВОЗ, за неделю с 1 по 7 февраля было зафиксировано 3 153 426 новых случаев и 88 369 летальных исходов.

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