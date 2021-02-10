Кемерово, , 05:23 — REGNUM В Кемеровской области начал работу штаб по охране здоровья населения. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».

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Напомним, что ранее стало известно, что в Кузбассе собираются переименовать оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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«Областной штаб, который с марта 2020 года координировал работу по противодействию распространения коронавируса в Кузбассе, теперь будет заниматься профилактикой факторов, влияющих на здоровье и качество жизни людей», — говорится в официальном сообщении. Как заявил губернатор Сергей Цивилёв, комментируя переименование штаба, ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионе стабилизировалась, и власти «готовы решать другие серьёзные задачи с учётом полученного штабом опыта».