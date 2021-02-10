Южно-Сахалинск, , 05:22 — REGNUM Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении соучастника контрабанды более 50 тонн живого краба в Китай, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ по ДФО.

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Рыночная стоимость живого краба оценивается в 38,7 млн рублей.

Обвиняемый соучастник контрабанды организовал подписание фиктивного внешнеэкономического контракта с предпринимателями Китая. Следствием установлено, что вывозимый краб декларировался по заниженной цене, а в итоге продавался гораздо дороже. Он же договорился с иностранными предприятиями о перечислении скрытой выручки в сумме 1,7 млн долларов США, которые в дальнейшем были распределены по усмотрению соучастников преступления.

Обвинительное заключение подписал заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин. Оно после вручения обвиняемому будет направлено для рассмотрения по существу в городской суд Южно-Сахалинска.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года апелляционная инстанция Хабаровского краевого суда вынесла решение о заочном аресте сахалинского «крабового короля» Олега Кана. В отношении крупного сахалинского рыбопромышленник, было возбуждено уголовное дело по подозрению в организации убийства приморского предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году.