Москва, , 05:33 — REGNUM В среду, 10 февраля, в Москве будет облачно с прояснениями, небольшой снег, местами гололедица. Температура воздуха — −12… −10 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 11 февраля в Москве облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха — −18… −16 °C.

Ветер северо-восточный 5−10 м/с. Атмосферное давление 747 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — −15… −10 °C днём и −21… −16 °C ночью.

В четверг, 11 февраля, днём в столице ожидается −12… −10 °C. По области −15… −10 °C. Ночью в регионе ожидается −18… −13 °C. Сильный снег, местами метель, снежные заносы.

Как сообщало ИА REGNUM, повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье, объявленный из-за гололедицы, продлён до четверга, 11 февраля.

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