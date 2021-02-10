Пекин, , 05:16 — REGNUM В Китае резко упало число новорожденных младенцев в прошлом году, сообщает 9 февраля газета China Daily.

Согласно отчету, опубликованному Министерством общественной безопасности КНР, число рожденных младенцев, чьи имена были зарегистрированы в органах общественной безопасности материковой части страны, в прошлом году составило около 10 млн, что примерно на 15% меньше, чем годом ранее.

Число новорожденных мальчиков, чьи имена были зарегистрированы в органах государственной безопасности в прошлом году, составило около 5,3 млн или 52,7% процента от общего из числа, в то время как число девочек достигло 4,7 млн.

Общее число родившихся в прошлом году еще пока не было обнародовано властями страны, но в последние годы этот показатель существенно сокращался, несмотря на реализацию всеобщей политики второго ребенка с начала 2016 года.

В 2019 году общее число новорожденных на материковой части Китая составило около 14,7 млн младенцев против 15,2 млн годом ранее, согласно данным, опубликованным Национальным бюро статистики КНР в январе прошлого года.