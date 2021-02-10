Новосибирск, , 05:11 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход и результаты доследственной проверки, организованной по материалам о невыплате зарплаты в полном объёме новосибирским учёным. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

«Председатель Следственного комитета поручил руководству территориального следственного управления доложить обо всех обстоятельствах произошедшего, принять меры по восстановлению нарушенных прав учёных и поставил ход и результаты проведения доследственной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства», — уточнили в ведомстве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что новосибирские следственные органы начали проверку по факту частичной невыплаты зарплаты учёным.

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