Пекин, , 05:05 — REGNUM Оригинальные рукописи шести писем, написанных Карлом Марксом, были собраны Институтом Партийной истории и литературы при ЦК Компартии Китая, сообщает агентство Синьхуа.

В рамках последних достижений проекта института по сбору марксистских документов, было добавлено шесть писем. Таким образом, уже сегодня в институте имеется крупнейшее собрание рукописей классических марксистских авторов в Китае.

Новые экспонаты коллекции отражают исторический фон и процесс работы Маркса, когда он посвятил себя переводу и изданию своего важнейшего труда «Капитал» на французском языке.

Рукописи классических марксистских писателей являются важным воплощением марксистской теории, отметил глава института ЦК КПК Цюй Циншань.

Сбор и сопоставление рукописей имеет большое значение для постоянного укрепления дискурсивной мощи Китая и его лидирующих позиций в исследованиях марксистской теории, добавил Цюй.